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الفنانة سوزان نجم الدين تفاجئ العالم بما فعله ترامب معها طيلة 5 سنوات

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، اليوم الأحد، مفاجأة غريبة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هزيمته أمام منافسه جو بايدن.

وهاجمت سوزان نجم الدين، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" الرئيس "ترامب" وقالت إنه حرمها من أولادها.

وكتبت الفنانة السورية في تغريدتها : "ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من بايدن شوجايبلنا معوا.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل "بايدن" على 284 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 214 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

 
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