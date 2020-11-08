لماذا تطالب ميلانيا ترامب بالطلاق بعد خسارة زوجها للرئاسة ؟

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كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ميلانيا ترامب، ستطلب الطلاق من زوجها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.
ونقلت الصحيفة، عن زميلة سابقة لميلانيا ترامب، وهي أوماروزا مانيجولت نيومان، أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى.
وأوردت الصديقة: “تعد ميلانيا كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه لكي تحصل على الطلاق”.
وأضافت ذات المتحدثة: “إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال المطلق وغادرت أثناء تولي زوجها منصب الرئاسة، فسيكون مصيرها العقاب”.
هذا وأشارت الصحيفة، نقلا عن ستيفاني وولكوف المساعدة السابقة لميلانيا، إن ميلانيا أجهشت بالبكاء عند فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية عام 2016 لأنها لم تتوقع فوزه أبدا.
مؤكدة أن ميلانيا ظلت مقيمة في مدينة نيويورك لمدة 5 أشهر ولم تنتقل للإقامة مع زوجها في العاصمة واشنطن.
وأشارت إلى إن ميلانيا كانت تتفاوض على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح بارون حصة متساوية من ثروة ترامب.