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شاهد زوجة سفير سعودي كسرت القيود وقامت بنشر صورها الخاصة من مكتب الرئيس الألماني

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أحدثت زوجة السفير السعودي الجديد في ألمانيا، عصام بيت المال، "غير المحجبة" ردود أفعال متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج.

وظهرت زوجة السفير السعودي وهي "غير محجبة" وترتدي ملابس غير تقليدية والمعروفة في السعودية، فيما أمسكت بجوالها وكانت تتجول بهِ داخل مكتب الرئيس الألماني.

وأثارت زوجة السفير عصام بين المال "غير المحجبة" الجدل بعدما كانت توثق على حسابها في "سناب شات" لحظة اعتماد زوجها سفيرًا جديدًا للسعودية لدى ألمانيا.

وحمّل الرئيس الألماني السفير عصام بن إبراهيم بيت المال نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

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