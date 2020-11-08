تحذير خطير من غوغل لإصحاب هواتف الاندرويد

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أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تحذيرا لأصحاب هواتف "أندرويد" أن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة.
وقالت "غوغل"، بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هواتف "أندرويد" القديمة لن تحظى بتقنيات مواقف الويب الآمنة، بحلول سبتمبر/أيلول 2021.
وحذرت غوغل من أن مستخدمي الهواتف القديمة بدءا من نظام تشغيل "أندرويد نوغه 7.1.1" وما هو أقدم، قد يضطروا إلى ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيا خلال عام 2021، وستزيل الدعم نهائيا في سبتمبر 2021.
وطرح عدد من الخبراء بديلا وصفوه بالجيد، في حالة عدم رغبة الشخص في ترقية هاتف "أندرويد" الخاص به.
وأشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، والذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.