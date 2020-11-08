بعد بيان شديد اللهجة.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تطلق سراح قائد عسكري رفيع

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أفرجت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعو إماراتيا ، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مساعد قائد اللواء الثالث حماية رئاسية، الذي تم اختطافه الخميس الماضي، بمحافظة أبين (جنوب اليمن).
وقالت مصادر عسكرية ان مليشيا المجلس الانتقالي، افرجت عن العقيد مصطفى الكازمي مساعد قائد اللواء الثالث حماية رئاسية وقائد معسكر عكد، الذي تم اختطافه، الخميس الماضي في نقطة دوفس بمحافظة أبين.
وبحسب المصادر فإن الكازمي كان معتقلاً في معسكر 7 أكتوبر في جعار محافظة أبين، بعد أن تم احتجازه أثناء ذهابه إلى عدن.
ووصل الكازمي إلى مدينة لودر بعد عملية إطلاق سراحه وكان في استقباله عدد من القيادات، وفقا لذات المصادر.
وتأتي عملية إطلاق سراح الكازمي بعد بيان لقيادة اللواء الثالث حرس رئاسي، حذرت فيه من الاستمرار في اعتقال أحد منتسبيها، وحملت المليشيات المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، مشيرة أنها ستتخذ جميع الوسائل في حال المماطلة أو عدم الاستجابة.
وأشار بيان قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية إلى أن مليشيا الانتقالي في نقطة دوفس بزنجبار اختطفت مصطفى الكازمي وهو عائد من الفحص الطبي و زيارة أسرته في عدن، بعد التزام الطرفين بإيقاف المواجهات المسلحة تفعيلاً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، وكذلك مخرجات عميلة تبادل الأسرى الأخيرة بين الجيش والانتقالي بحضور لجان الوساطة المحلية.