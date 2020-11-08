مقرَّب من الديوان الملكي السعودي يكشف مفاجئة خطيرة وأياما ثقالا تنتظر بايدن حتى يصل لكرسي الرئاسة

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف كاتب سعودي مقرَّب من الديوان الملكي نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.

وقال الكاتب في جريدة "الشرق الأوسط" عبد الرحمن الراشد، عبر "تويتر": "على صهوة سيارة الجولف، (ترامب) يتعمد إظهار لا مبالاته بإعلان (بايدن) نفسه رئيسًا منتخبًا. هذا يعني أنه جازم على خوض حربه القانونية للطعن في فوز (بايدن)".

وكان "ترامب" قطع إجازته وعاد إلى البيت الأبيض، مساء السبت بعد مغادرته متوجهًا لمنتجع الجولف بولاية فلوريدا، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال "ترامب" في أول تغريدة له عقب الإعلان عن فوز "بايدن" بالرئاسة: "لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وأضاف "ترامب": "لم يحدث أبدًا من قبل، لقد تم إرسال ملايين بطاقات التصويت عبر البريد لأشخاص لم يطلبوها".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وحصل "بايدن" على 284 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 214 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب.