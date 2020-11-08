جماعة الإخوان المسلمين تعلن رسميا موقفها من فوز بايدن وتوجه اليه طلب

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ثمنت جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت، فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، داعية الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى مراجعة "سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات".

جاء ذلك في بيان للجماعة موقع من إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وقالت: "تثمن جماعة الإخوان العملية الانتخابية الأمريكية، التي أسفرت عن فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة الجديد".

وأضافت الجماعة، التي كان الرئيس دونالد ترامب يتخذ موقفا مناهضا لها، أن "هذا الفوز يبرهن على أن الشعب الأمريكي ما زال قادرا على فرض إرادته".

وتمنت لـ"بايدن وللشعب الأمريكي ولشعوب العالم أجمع دوام العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

واستطردت: "بهذه المناسبة نتوجه للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه قد آن الأوان لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب".

وتابعت: "أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختيارا في غير محله، ووقوفا على الجانب الخاطئ من التاريخ".

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، بينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: "الانتخابات لم تنته بعد".