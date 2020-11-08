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شاهد.. هدف نادر بضربة رأس من خارج منطقة الجزاء

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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شهدت مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب، السبت تسجيل هداف مميز من خارج منطقة الجزاء كان بطله لاعب واتفورد غوستافو هامر.

استغل لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من جهود اللاعب، إلا أنه لم يمنع خسارة فريقه، في النتيجة النهائية للمباراة 2-3 لصلح الضيوف.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف "النادر" في كرة القدم الحديثة كما وصفه البعض.

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