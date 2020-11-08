وصول 29 ألف طن من البنزين الى ميناء الحديدة

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وصول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).
وقال مسؤول في مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسلطة الجماعة، ان: "السفينة وصلت ميناء الحديدة، الأحد، محملة بـ 29 ألفا و619 طنا من البنزين".
تعاني المناطق الخاضعة للحوثيين، من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة "الحوثي" مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.
واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.