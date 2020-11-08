على محسن يضع نائبة الرئيس الامريكي الجديد أمام تطورات الوضع في اليمن ويطلب منها التعاون في هذه المجالات

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأحد برقية تهنئة إلى نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال نائب رئيس الجمهورية في برقية التهنئة: "نعبر لكم عن تهانينا بثقة الشعب الأمريكي في الانتخابات، التي تابع أحداثها ومجرياتها الملايين، لمكانة الولايات المتحدة في صناعة التحولات السياسية على مستوى العالم، ودورها البارز في تحقيق السلام والاستقرار والتعاون الدولي".

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى تطلع القيادة السياسية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية بالعمل لخدمة السلام والاستقرار، في المنطقة، وتحديداً في اليمن الذي يعاني من انقلاب المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، والتي انقلبت على إرادة الشعب والتجربة الديمقراطية والمرجعيات الوطنية والدولية المتمثّلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصلة وخلفت بانقلابها الدمار والخراب والمآسي.

وعبر نائب الرئيس عن أمله في الرئاسة الجديدة للولايات المتحدة بقيادة بايدن، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب وإيقاف العبث الإيراني وعبث حزب الله في اليمن، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة.