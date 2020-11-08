شرق صنعاء.. معارك وغارات والجيش يعلن اسقاط 4 طائرات

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن الجيش الوطني الاحد إسقاط 4 طائرات حوثية مسيرة، كانت بمهمة استطلاعية وتصوير لبعض المواقع العسكرية التابعة للجيش.

ولليوم الخامس على التوالي تواصل قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية خوض معاركها البطولية، ضد المليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة إيرانياً، في مختلف جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء،وفقا لموقع الجيش.

وتمكن الجيش والمقاومة من كسر الهجمات الفاشلة للمليشيات الانقلابية، التي حاولت من خلالها إحراز أي تقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، إلا أنها منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والمعدّات.

وقال قائد عسكري ميداني إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للمليشيات المتمردة في مواقع عسكرية استراتيجية على امتداد جبهات مديرية نهم.

واضاف أن الضربات الجوية وضربات المدفعية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وإحراق خمسة أطقم عسكرية ومن كانوا على متنها.

وأفاد أن المليشيات المدعومة من إيران تلقت ضربات موجعة، وخسائر كبيرة في عتادها والأرواح، من عناصر المغرر بها، والتي هلكت تحت ضربات الجيش الموفقة، وأنها تركت خلفها جثث قتلاها، غير آبهة بهم، ولا بغيرهم كما هو أسلوبها مع كل من يقاتل معها.