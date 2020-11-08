ماذا قال هادي لـ جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا لأمريكا؟

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هنأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في وقت متأخر من مساء امس السبت، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان هادي بعث برقية تهنئة للرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.
وأشاد الرئيس في برقيته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
كما اكدً تطلعه لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وعبر الرئيس هادي في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات للرئيس بايدن بهذه المناسبة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التقدم والازدهار.
وبعث عدد من رؤساء وزعماء الدول برقيات مماثلة لبايدن عقب اعلان وسائل الاعلام الامريكية فوزه في الانتخابات، في وقت قال فيها ترمب ان الانتخابات لم تحسم بعد.