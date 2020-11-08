من أمريكا.. مستشار هادي يتحدث عن فرصة يجب استغلالها من فوز بايدن لصالح اليمن

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فرصة جيدة من أجل السلام في اليمن.

وأضاف جباري الذي تواجد في امريكا مؤخرا في تغريدة على "تويتر": "ننظر لفوز بايدن من زاوية مصلحة اليمن فقط، ونعتقد أن تغيير الادارة في أمريكا فرصة جيدة يجب استغلالها من أجل تحقيق السلام في بلادنا".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن المرشح الديمقراطي جوبايدن فوزه في السباق الانتخابي، أمام المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة حتى الآن.

يذكر أن بايدن تعهد في برنامجه الإنتخابي، بأنه سينهي دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن إذا انتُخب رئيساً.