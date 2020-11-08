على محسن يضع نائبة الرئيس الامريكي الجديد أمام تطورات الوضع في اليمن ويطلب منها التعاون في هذه المجالات غير مكترث بهزيمته.. شاهد ماذا كان يعمل ترمب لحظة الاعلان عن فوز بايدن؟ شرق صنعاء.. معارك وغارات والجيش يعلن اسقاط 4 طائرات ماذا قال هادي لـ جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا لأمريكا؟ من أمريكا.. مستشار هادي يتحدث عن فرصة يجب استغلالها من فوز بايدن لصالح اليمن منها الغاء قرار حظر السفر الذي فرضه ترمب على عدة دول بينها اليمن.. تعرف على ابرز القرارات التي يعتزم بايدن اتخاذها في اول 100 يوم أسرة عبدالحليم حافظ تحسم جدل أكبر لغز يحيط به بعد وفاته حدث رياضي وتاريخي مهم تنتظره السعودية خلال عام رئيس الوزراء الأسبق لقطر يعلق على فوز بايدن بصورة أثارة الجدل والتفاعلات في مواقع التواصل امرأة قد تتولى رئاسة البنتاغون ..ومن هم المرشحون لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن
كشفت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ عن أنها ستحسم الجدل المحيط بأكبر لغز يحيط به بعد وفاته، من خلال طرح ولأول مرة مذكراته الصوتية.
وقال الفنان محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ إن أسرته ستطرح المذكرات الصوتية ستكشف العديد من المفاجآت بصوته، ومن أبرزها تأكيده عدم زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو اللغز الذي مازال يثير حيرة معجبيهما
وأضاف شبانة في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن مذكرت عبد الحليم الصوتية سيتم طرحها في شهر مارس/ آذار 2021، بالتزامن مع ذكرى وفاته الـ31.
واستنكر محمد شبانة المعلومات الخاطئة والشائعات التي نشرتها جانجاه شقيقة سعاد حسني في كتابها عن عمه الراحل، ومنها عقد زواجه من الممثلة الراحلة، مؤكدا أنه مزور، وأن الإمضاء المدون عليه ليس الخاص بحليم.
وتابع مستنكرا أن "عبد الحليم حافظ كان يقيم في منزل العائلة، ويستقبل العديد من الفنانين والفنانات في منزله، فهل معنى ذلك أنه كان على علاقة بالفنانات اللاتي كن يترددن عليه".
وكانت جانجاه عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، كشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمر/ أيلول 2016، عن وثيقة زواج شقيقتها من عبد الحليم عرفيا، المحررة عام 1960.
وتوفي عبد الحليم حافظ في عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرور مع مرض البلهارسيا