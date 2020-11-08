رئيس الوزراء الأسبق لقطر يعلق على فوز بايدن بصورة أثارة الجدل والتفاعلات في مواقع التواصل

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نشر رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وأمير قطر السابق، الشيخ حمد المعروف باسم "الأمير الوالد"، وذلك في أول تعليق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": "صوره تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن"، مثيرا بذلك نحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة.

وكان الشيخ القطري قد نشر سلسلة تغريدات في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فيها: "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز، بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.. إن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: "كما قلت سابقا على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى"