الإنتخابات الأمريكية تحسم الجدل وتعلن النتائج وبايدن يلقي خاطب النصر

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أعلن جو بايدن في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)ن فوزه برئاسة الولايات المتحدة بعد أن رفض الناخبون بفارق ضئيل قيادة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب لصالح نائب الرئيس الديمقراطي السابق.
وقال بايدن في خطاب إعلان النصر مخاطباً أنصاره الذين احتشدوا في ولايته ديلاوير بعد إعلان جميع شبكات التلفزيون الأميركية الكبرى فوزه بعد أربعة أيام من انتخابات يوم الثلاثاء: «أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته.
لقد أعطونا فوزاً صريحاً، فوزاً راسخاً».
وأضاف: «أتعهد بأن أكون رئيساً لا يقسم يؤمن بالوحدة. لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أميركا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أميركا تحظى بالإحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى ..والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقياً».
وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته قائلاً: "وأضاف : «لقد كنتم دائما في ظهري وسأكون معكم»