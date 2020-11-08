الجيش الوطني يعلن كسر هجوم للمليشيات الحوثية وإسقاط 4طائرات مسيرة في نهم

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط هجمات للمليشيات الحوثية، شرقي العاصمة صنعاء .
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية كسر عددا من الهجمات الانتحارية شنها الحوثيون لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة نهم شرقي صنعاء".
وأكد "مقتل عدد من عناصرمليشيات الحوثي وإحراق ثلاث آليات قتالية بعتادها خلال استهداف مدفعية الجيش الوطني تعزيزات وتجمعات للجماعة في مواقع متفرقة بجبهة مديرية نهم".
وأشار إلى "تمكن الدفاعات الجوية للجيش الوطني من إسقاط 4 طائرات مسيرة للحوثيين في جبهة نهم".
وفي وقت سابق كان قد ، أعلن الجيش الوطني مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 من عناصر المليشيات الحوثية بنيران قواته وغارات لطيران التحالف العربي، في جبهات صلّب ونجد العتق بمديرية نهم، مشيرا إلى صد هجمات للجماعة على امتداد جبهات القتال في المديرية.