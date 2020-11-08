تليجرام يعلن عن ميزات مفاجئة للمستخدمين

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن تطبيق التراسل الفوري "تليجرام" عن ميزات جديدة مفاجئة بعد تحديث أطلقه، وذلك فيما يتعلق بالرسائل المثبتة المتعددة وخيار مشاركة قائمة تشغيل الموسيقى السهل لتعزيز تجربة دردشة للمستخدم.

وبحسب التحديث الجديد لـ"تليجرام"؛ فإن ميزة الرسائل المثبتة المتعددة تتيح للعضو المستخدم للتطبيق النقر والتبديل إلى رسائل مثبتة مختلفة؛ وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

ولم يعد لمستخدم تليجرام حاجة في تثبيت رسالة طويلة واحدة لجذب انتباه الأعضاء إلى الاتصالات المهمة حيث يمكن للمسؤولين تقسيمها إلى إصدارات متعددة أصغر.

ومكَّن تطبيق "تليجرام" من هذه الميزة للدردشة الفردية بالإضافة إلى المجموعات والقنوات؛ فهناك زر متاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشة الدردشة، يمكن للمستخدم النقر لرؤية جميع الرسائل المثبتة معًا في صفحة منفصلة.

ولفت "تليجرام" إلى أن قوائم التشغيل كعرض فريد آخر حيث يقدم التطبيق خيارًا لمستخدميه لإرسال أغانٍ متعددة كقائمة تشغيل كاملة، عندما يرسل المستخدم عدة صور من الأغاني بتنسيق الصوت، سيتم تحويلها تلقائيًا إلى قائمة تشغيل.

وتعد "خاصية مشاركة القناة" ميزة مفيدة أخرى لمشرفي القنوات خاصة، كما يمكن للمسؤولين مراقبة أداء رسائل معينة تمت مشاركتها من حيث المشاهدات وعدد المرات التي تم إعادة توجيهها إلى قنوات أخرى.

ويقدم تطبيق "تليجرام" مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية المتحركة للهالوين ورموز تعبيرية خاصة بآلة القمار للمستخدمين للاستمتاع بتجربة الدردشة الخاصة بهم.