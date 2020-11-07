مناصروه يلوحون بالحرب .. ترامب يرفض الهزيمة والاعتراف بخسارته رئاسة أمريكا..

السبت 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال "ترامب" في بيان صحفي عقب إعلان خسارته: إن "الانتخابات لم تحسم بعد.. و(بايدن) تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف"، بحسب موقع قناة "الجزيرة".

وفي السياق، ذكر الفريق القانوني لـ"ترامب"، أن "المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسيلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي".

وفاز "بايدن" بولاية بنسلفانيا ليصل إلى 284 صوتًا في المجمع الانتخابي متجاوزًا 270 صوتًا اللازمة للفوز بالرئاسة وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتدبرس".

من جانبهم، لوح أنصار "ترامب" المتطرفون من الحزب الجمهوري، بأنهم سينزلون إلى الشارع وستكون هناك حرب أهلية، وذلك في تغريدات حظرها موقع "تويتر".