مناصروه يلوحون بالحرب .. ترامب يرفض الهزيمة والاعتراف بخسارته رئاسة أمريكا..

على محسن يضع نائبة الرئيس الامريكي الجديد أمام تطورات الوضع في اليمن ويطلب منها التعاون في هذه المجالات غير مكترث بهزيمته.. شاهد ماذا كان يعمل ترمب لحظة الاعلان عن فوز بايدن؟ شرق صنعاء.. معارك وغارات والجيش يعلن اسقاط 4 طائرات ماذا قال هادي لـ جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا لأمريكا؟ من أمريكا.. مستشار هادي يتحدث عن فرصة يجب استغلالها من فوز بايدن لصالح اليمن منها الغاء قرار حظر السفر الذي فرضه ترمب على عدة دول بينها اليمن.. تعرف على ابرز القرارات التي يعتزم بايدن اتخاذها في اول 100 يوم أسرة عبدالحليم حافظ تحسم جدل أكبر لغز يحيط به بعد وفاته حدث رياضي وتاريخي مهم تنتظره السعودية خلال عام رئيس الوزراء الأسبق لقطر يعلق على فوز بايدن بصورة أثارة الجدل والتفاعلات في مواقع التواصل امرأة قد تتولى رئاسة البنتاغون ..ومن هم المرشحون لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن
رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال "ترامب" في بيان صحفي عقب إعلان خسارته: إن "الانتخابات لم تحسم بعد.. و(بايدن) تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف"، بحسب موقع قناة "الجزيرة".
وفي السياق، ذكر الفريق القانوني لـ"ترامب"، أن "المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسيلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي".
وفاز "بايدن" بولاية بنسلفانيا ليصل إلى 284 صوتًا في المجمع الانتخابي متجاوزًا 270 صوتًا اللازمة للفوز بالرئاسة وفق إحصاء لوكالة "أسوشيتدبرس".
من جانبهم، لوح أنصار "ترامب" المتطرفون من الحزب الجمهوري، بأنهم سينزلون إلى الشارع وستكون هناك حرب أهلية، وذلك في تغريدات حظرها موقع "تويتر".