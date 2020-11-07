الجيش الوطني يكشف عن كمين محكم للحوثيين في محافظة تعز

السبت 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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لقي 15 عنصراً من عناصر المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران مصرعهم وجرح عدد آخر منهم، بعد تجدد للمواجهات فجر اليوم السبت في جبهة مقبنة غربي تعز.

وقال مصدر ميداني لـ" سبتمبرنت" إن المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت المليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاَ شنته المليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

وأضاف أن 15 عنصراً حوثياَ قتلوا، وأصيب عدد آخر، خلال المواجهات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

مشيراً إلى أن المليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، واستمرارها في انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل المواطن، علي عبدالقوي في محلة القضاة قرية العارضة مديرية مقبنة.