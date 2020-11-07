جو بايدن يدخل خط المواجه .. ويرد على ترامب

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علق المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكتب قبل قليل على "تويتر": "أمريكا ، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت قبل قليل فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية رسميًا.
وقالت قناة "فوكس نيوز" إن بايدن أصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد الفوز بنيفادا وبنسلفانيا.