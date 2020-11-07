مرسوم رئاسي لاردوغان يطيح برأس أقوى مؤسسة سيادية اقتصادية في تركيا

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أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ مرسومًا رئاسيًا بشأن أقوى مؤسسة سيادية اقتصادية في تركيا، وذلك على وقع انهيار أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
ونصَّ المرسوم الرئاسي الصادر عن "أردوغان" -بحسب وكالة "رويترز"- للأنباء- على إقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال من منصبه في محاولة لوقف نزيف تدهور الليرة.
وشمل المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس التركي، والذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، تعيين وزير المالية السابق، ناجي أغبال، في منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي.
ويأتي المرسوم الرئاسي لـ"أردوغان" في ظل انخفاض أسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة، وفي محاولة لوقف نزيف العملة أمام الدولار الأمريكي.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي؛ حيث بلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة، فيما انخفضت الليرة بأكثر من 30 بالمائة هذا العام لتكون العملة الأسوأ من ناحية الأداء في الأسواق الناشئة.