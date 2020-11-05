هجوم بالطيران المسير يستهدف معسكرا للجيش اليمني

الخميس 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اسفر هجوم بطائرة مسيرة، استهدف معكسرا تدريبا للجيش الوطني في محافظة تعز، الخميس؛في سقوط جرحى من الجنود بعضهم في حالة حرجة.

واستهدفت طائرة مفخخة، يعتقد بأنها تابعة لمليشيات الحوثي، معسكر يفرس التدريبي التابع للواء 17 مشاة، في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

واصيب أكثر من 10 جنود في الهجوم باصابات متفاوتة بعضها خطيرة.