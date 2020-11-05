آخر الاخبار

ماذا سيحدث اذا خسر ترمب ورفض تسليم السلطة؟ وما هي الخدمة السرية التي ستتكفل بطرده من البيت الأبيض ومتى؟ الكشف عن مخطط اماراتي خطير لتقسيم وفصل محافظات يمنية واستحداث محافظة جديدة وتسليمها لطارق عفاش أردوغان يكشف بالأرقام عدد منتسبي حزب العدالة والتنمية علاجات عشبية بسيطة تساعدك على التخفيف من آلام انتفاخ المعدة لماذا ..4 أجزاء في الدجاج لا يجب أكلها أطلاقاً مواد غذائية يجيب ان تكون محظورة خلال الإصابة بكورونا مقتل خبيرين من حزب الله و13 حوثياً بغارة لطيران التحالف في أرحب عرس في صنعاء يثير رعب وقلق للمليشيات الحوثية وتعلن الإسنفار الأمني وحالة الطوارئ وسط المدينة تركيا قرارات رئاسية قوية ومهمة تقضي بتسديد ديوان الصومال لصندوق النقد الدولي تعسف المليشيات الإنقلابية تضرب المؤسسات التعليمية ومصادرة مقاعد للمهمشين في الجامعات

هجوم بالطيران المسير يستهدف معسكرا للجيش اليمني

الخميس 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2690

اسفر هجوم بطائرة مسيرة، استهدف معكسرا تدريبا للجيش الوطني في محافظة تعز، الخميس؛في سقوط جرحى من الجنود بعضهم في حالة حرجة. 

 واستهدفت طائرة مفخخة، يعتقد بأنها تابعة لمليشيات الحوثي، معسكر يفرس التدريبي التابع للواء 17 مشاة، في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

واصيب أكثر من 10 جنود في الهجوم باصابات متفاوتة بعضها خطيرة.

إقراء أيضاً
الكشف عن مخطط اماراتي خطير لتقسيم وفصل محافظات يمنية واستحداث محافظة جديدة وتسليم
مقتل خبيرين من حزب الله و13 حوثياً بغارة لطيران التحالف في أرحب
عرس في صنعاء يثير رعب وقلق للمليشيات الحوثية وتعلن الإسنفار الأمني وحالة الطوارئ
تعسف المليشيات الإنقلابية تضرب المؤسسات التعليمية ومصادرة مقاعد للمهمشين في الجا
كسر هجوم من ثلاثة مسارات على معسكر الجب ومصرع العشرات من المليشيات الحوثية بينهم
الأمم المتحدة تعلن موقفها من انهيار العملة اليمنية بعد وصولها إلى النقطة الحرجة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس