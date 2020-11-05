هجوم بالطيران المسير يستهدف معسكرا للجيش اليمني

ماذا سيحدث اذا خسر ترمب ورفض تسليم السلطة؟ وما هي الخدمة السرية التي ستتكفل بطرده من البيت الأبيض ومتى؟ الكشف عن مخطط اماراتي خطير لتقسيم وفصل محافظات يمنية واستحداث محافظة جديدة وتسليمها لطارق عفاش أردوغان يكشف بالأرقام عدد منتسبي حزب العدالة والتنمية علاجات عشبية بسيطة تساعدك على التخفيف من آلام انتفاخ المعدة لماذا ..4 أجزاء في الدجاج لا يجب أكلها أطلاقاً مواد غذائية يجيب ان تكون محظورة خلال الإصابة بكورونا مقتل خبيرين من حزب الله و13 حوثياً بغارة لطيران التحالف في أرحب عرس في صنعاء يثير رعب وقلق للمليشيات الحوثية وتعلن الإسنفار الأمني وحالة الطوارئ وسط المدينة تركيا قرارات رئاسية قوية ومهمة تقضي بتسديد ديوان الصومال لصندوق النقد الدولي تعسف المليشيات الإنقلابية تضرب المؤسسات التعليمية ومصادرة مقاعد للمهمشين في الجامعات
اسفر هجوم بطائرة مسيرة، استهدف معكسرا تدريبا للجيش الوطني في محافظة تعز، الخميس؛في سقوط جرحى من الجنود بعضهم في حالة حرجة.
واستهدفت طائرة مفخخة، يعتقد بأنها تابعة لمليشيات الحوثي، معسكر يفرس التدريبي التابع للواء 17 مشاة، في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.
واصيب أكثر من 10 جنود في الهجوم باصابات متفاوتة بعضها خطيرة.