قذائف حوثية تصيب أطفالاً في تعز..والجيش يعزز تقدمه في جبهات الجوف والحديدة الصين في خطوة تثير الدهشة ...تمنع دخول المسافرين من بريطانيا وبلجيكا تحركات عسكرية في إثيوبيا تنذر بكارثة ورئيس وزرائها يحذر عن تجاوزات الخط الأحمر موجة مرض فتاك يضرب صعدة بعد 4سنوات من الإختفاء وفتاوي للمليشيات الحوثية تحرم التطعيم والحكومة تحذر السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل ..حرية التنقل والخروج والعودة بايدن يقترب من الفوز بالسباق الرئاسي و6أصوات تحسم المعركة الإنتخابية البلح الأصفر يحمي من ألزهايمر ويسهل الولادة الطبيعية الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهات الجوف ويعلن تقدمة بمواقع استراتيجية جديدة ومهمة شرقي الحزم CNN: تكشف تأثير قرار السلطان هيثم المفاجئ بشأن أثرياء عمان أمير الكويت يبعث برسائل نارية من قلب وزارة الداخلية ويهدد خلايا تخطط لمؤامرة خبيثة في الكويت
ذكرت مصادر محلية أن قذائف الميليشيات الحوثية تسببت في إصابة 5 أطفال على الأقل في مدينة تعز، وذلك بالتزامن مع المعارك التي تجددت مع الجيش الوطني شمال المدينة وشرقها.
وفيما أكدت مصادر ميدانية أن الجيش عزز تقدمه شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك ناقش مع السفير الأميركي لدى اليمن خلال لقائه بالأخير في الرياض عدداً من الملفات، من بينها «الشراكة» مع واشنطن لمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.
في هذا السياق، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قصف الميليشيات تواصل أمس على التجمعات السكنية في تعز، مخلفاً 5 جرحى من الأطفال؛ حيث كثفت الجماعة هجماتها من مواقع تمركزها شمال المدينة.
من جهتها، نددت منظمة «أطباء بلا حدود» بالقصف الحوثي الذي قالت إنه تواصل في تعز، داعية في تغريدتين على «تويتر» «جميع المجموعات المسلحة لتلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين».
وأوضحت المنظمة أن القصف أصاب 3 أطفال دون سن العاشرة عولجوا في مستشفى الثورة المدعوم منها، بينهم طفلة عمرها 6 أعوام، مشيرة إلى أن عدد الجرحى قد يكون أكبر من ذلك.
في سياق ميداني متصل، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحرير وتأمين مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
ونقل الموقع الرسمي للجيش ال طني عن قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود، العميد هيكل حنتف قوله: «إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية، شمال معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع الميليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران».
وأوضح العميد حنتف أن المعارك العسكرية والضربات الجوية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا المتمردة، وجرح آخرين، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات.
ويواصل الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمه في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في عتادها والأرواح. وفق ما ذكره موقع الجيش.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الأخيرة تمكنت أمس (الأربعاء) من كسر هجوم حاولت من خلاله الميليشيات الحوثية التقدم إلى المواقع المطلة على حيس، جنوب الحديدة.
وذكرت المصادر العسكرية أن القوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة، ضد الميليشيات الحوثية، وأجبرتها على الفرار إلى مواقعها السابقة، في حين قامت عناصر الجماعة بالقصف بالدبابات من مواقع تمركزهم في الشمال الغربي لمديرية حيس، مستهدفة المناطق والأحياء السكنية.
وفي مديرية التحيتا، جنوب الحديدة نفسها، أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات استهدفت مناطق متفرقة في المديرية بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار خروقها للهدنة الأممية.
وأوضحت مصادر الإعلام العسكري أن القصف المدفعي الحوثي تزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات لمنازل المواطنين بشكل مباشر.