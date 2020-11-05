البلح الأصفر يحمي من ألزهايمر ويسهل الولادة الطبيعية

الخميس 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الفوائد الغذائية التي يتميز بها البلح الأصفر، والتي على رأسها غناه بالمعادن الكامنة في مكوناته.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية منى ناصر، قولها إن البلح فيه فوائد جمة للإنسان.

وذكرت منى ناصر 7 فوائد للبلح الأصفر جاءت كالآتي:

غني بالمعادن الغذائية يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المتنوعة إضافة إلى مضادات الأكسدة.

غني بالألياف هذه الألياف الموجودة في البلح تساعد على منع الإمساك والتحكم بمعدلات نسبة السكر في الدم.

مضادات أكسدة متنوعة البلح فيه أنواع عدّة من مضادات الأكسدة، أبرزها: الفلافونيود، الكاروتينيود، والفالونيك أسيد.

هذه المضادات تقي من الإصابة بأمراض القلب وألزهايمر والسكري والسرطان.

الوقاية من ألزهايمر يقلل البلح من الالتهابات ويمنع من تكوّن اللويحات في خلايا الدماغ ما يقي من مرض ألزهايمر.

تسهيل الولادة يعزز البلح المخاض الطبيعي للنساء الحوامل، لذلك، ينصح بتناوله في الأسابيع الأخيرة من الحمل.

بديل عن السكر الأبيض يمثل البلح بديلا عن السكر الأبيض، ولذلك ينصح باستخدامه في وصفات الحلويات لأنه غني بالألياف والمغذيات ومضادات الأكسدة تعزيز صحة العظام قد يساهم البلح في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من التعرض لأي مشاكل صحية