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الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهات الجوف ويعلن تقدمة بمواقع استراتيجية جديدة ومهمة شرقي الحزم

الخميس 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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 أعلن الجيش الوطني اليوم سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية أن قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش الوطني، العميد هيكل حنتف، إن "وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي".

وأسفرت المعارك، وفقا للقائد العسكري، عن "مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم".

وكان الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تدمير عتاد لمليشيات " الحوثي، في استهداف جوي نفذه التحالف العربي في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن: "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعاً للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم"، وأضافت أن "الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

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