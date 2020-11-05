CNN: تكشف تأثير قرار السلطان هيثم المفاجئ بشأن أثرياء عمان

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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مدى تأثير قرار السلطان هيثم بن طارق المفاجئ بشأن أثرياء عمان، وأبعاده على الاقتصاد العماني الذي يعاني في ظل انخفاض أسعار النفط.
وركزت الشبكة في تقرير مطول لها عن خطة "التوازن المالي" التي أقرتها حكومة سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق، على قرار فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع.
وقالت "سي إن إن": إن "توجه سلطنة عمان بشأن أصحاب الدخل المرتفع يستهدف دعم تحقيق أهدافها في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة".
واستدركت الشبكة، بأن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة، ومـن المستهدف تطبيقه في العام 2022، مبينةً أنه من المقرر أن توجه إيرادات هذا النوع من الضرائب لتمويل عدد من البرامج الاجتماعية.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن "هذه الخطوة تعد جزءًا من محاور خطة التوازن المالي التي تهدف البلاد لتطبيقها ما بين العام الحالي والعام 2024".
وختمت الشبكة، بأن الخطة "تتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية في البلاد، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة".