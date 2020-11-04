أمير الكويت يبعث برسائل نارية من قلب وزارة الداخلية ويهدد خلايا تخطط لمؤامرة خبيثة في الكويت

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لوَّح أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بأقوى أسلحته في وجه الجهات التي توالي إيران والإمارات وتنشط داخل الكويت.

وخاطب الشيخ نواف في رسالة غير مباشرة الكويتيين المرتبطين بأجندات إيرانية وإماراتية من قلب وزارة الداخلية؛ مهددًا إياهم بالتعامل بحزم وقوة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد أمير الكويت أنه "سيقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أوإهمال".

ويأتي تهديد أمير الكويت غير المسبوق في ظل تسريبات عن تقارير وصلت إلى الديوان الأميري من جهاز أمن الدولة حول نشاط جهات مشبوهة في البلاد مرتبطة بأجندات خارجية.

وشدَّد الشيخ نواف على أن "توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان".

وختم أمير دولة الكويت بضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائمًا القدوة الصالحة.