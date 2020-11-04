آخر الاخبار

رئيسة وفد المملكة تشن هجوما شرسا أمام المتحدة ردا على استدعاء بن سلمان وتطرح موقف المملكة الرافض للتدخل في سيادة الدول محافظة جنوبية توقع ثاني اتفاقية لإنشاء محطة غازية خلال 6 أشهر 10 فوائد لإلغاء نظام الكفالة في المملكة لا يعرفها السعوديون سعودي يدخل موسوعة جينيس ويحقق إنجازًا فريدًا سلطنة عمان ترد رسميا على موضوع ناطحات السحاب المحظورة في السلطنة مناكفة بين إعلامية داعمة لقطر وأخرى لإعلامية مؤيدة للسعودية عبر تويتر طريقة جديدة لتفريغ الذاكرة على واتساب سلطنة عمان تطيح بشبكة دولية خطيرة تنطلق من الامارات وتفشل مخططها رئيس الوزراء يرفع دعوى قضائية ضد الجبواني ويطالب النائب العام بالتحقيق وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وزارة الدفاع الألمانية تدخل خط التحذير وتكشف عن أخطر أزمة ستواجه أمريكا خلال الأيام القادمة

رئيسة وفد المملكة تشن هجوما شرسا أمام المتحدة ردا على استدعاء بن سلمان وتطرح موقف المملكة الرافض للتدخل في سيادة الدول

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 953

 

دعت السعودية، اليوم الاربعاء، إلى عدم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية في تقويض سيادة الدول، والتدخل في شؤونها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيسة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، في اجتماع اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت أبو علي، إن بلادها تدعو إلى “عدم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية من أجل تقويض مبدأ سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وحصانتها، وأن يتم تحقيق المساواة بين الدول في تطبيق ذلك”.

وأكدت أن “أي محاولة لتطبيق الولاية القضائية العالمية دون إعطاء اعتبار لهذه الأساسيات تعد ذريعة ومدخلا لتسييس القضاء في الدول”.

وأضافت: “يجب أن يكون اللجوء للولاية القضائية في حالات معينة متمثلة في الجرائم الخطيرة، وفي الحالات التي تكون فيها الدول التي ارتكبت فيها الجرائم غير راغبة في ممارسة ولايتها القضائية أو غير قادرة عليها”.

وتأتي دعوة الرياض، بعد أسبوع على استدعاء محكمة أمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و9 آخرين، في قضية عضو المخابرات السابق سعد الجبري، الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تقدم الجبري بدعوى قضائية ضد بن سلمان، لدى محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

  
إقراء أيضاً
10 فوائد لإلغاء نظام الكفالة في المملكة لا يعرفها السعوديون
سلطنة عمان تطيح بشبكة دولية خطيرة تنطلق من الامارات وتفشل مخططها
وزارة الدفاع الألمانية تدخل خط التحذير وتكشف عن أخطر أزمة ستواجه أمريكا خلال ال
السعودية تصدر تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة تخص به كل مواطن سعودي
تغطية للإنتخابات الأمريكية.. ترمب يستعد للاحتفال وبايدن يدعو الى التحلي بالصبر
أول انتكاسة لترمب.. وبايدن يراهن على الشمال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس