محافظة جنوبية توقع ثاني اتفاقية لإنشاء محطة غازية خلال 6 أشهر

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وقع محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء ثانية تعمل بالغاز الطبيعي في المحافظة جنوبي اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، إن "بن عديو وقع مذكرة تفاهم مع شركة انتراكس الشرق الأوسط ممثلة بمديرها العام جعفر الخراز، بشأن إنشاء محطة كهرباء غازية بقوة خمسة عشر ميجاوات للمديريات الشمالية والغربية في شبوة".
وأوضحت، أن المذكرة قضت بإنشاء محطة غازية في حقل ذهبا بمديرية عسيلان، وشملت مجموعة بنود قانونية وشروط فنية ومواصفات هندسية للمشروع، منها قيام الشركة باستكمال دراسات المشروع وتقديمها في صورتها النهائية خلال 60 يوما.
وأكد المحافظ بن عديو، على أهمية المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور معين عبدالملك، والذي قال إنه "يقضي بالاستفادة من كميات الغاز الهائلة في هذا الحقل النفطي بمجال توليد الطاقة".
ونوها بدور المشروع في حل إشكالية الكهرباء وبصورة جذرية في مديريات عسيلان وعين وبيحان ..لافتا إلى تواصل العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية لحل إشكالية الكهرباء في شبوة وإيصالها إلى مدن وقرى المحافظة وفقا للإمكانيات المتاحة.
ويعد هذا المشروع هو الثاني من نوعه في محافظة شبوة، بعد توقيع المحافظ في 18 أبريل الماضي، عقد إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية بقدرة 60 ميجاوات تعمل بالغاز الطبيعي بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام .B.O T".