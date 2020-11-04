سعودي يدخل موسوعة جينيس ويحقق إنجازًا فريدًا

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حقق رياضي سعودي شهير إنجازًا فريدًا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ودخل السعودي عبدالمحسن المولّد موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من باب أكبر لاعب كرة سلة محترف في العالم.
وأعلنت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أنها رصدت مسيرة محسن بين عامي 1979 و 2015 لتعلنه رسمياً حاملاً للقب العالمي عن عمر 51 عام و335 يوم.
جاء هذا الإعلان عقب أسابيع قليلة من إعلان اللاعب المصري "عزالدين بهادر" كأكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، حين تم توثيقه بعمر 74 عام و 125 يوم.
عبدالمحسن -ابن المدينة المنورة في السعودية، وأسطورة نادي أحد- من مواليد عام 1963 واستمرت مسيرته على مدار 36 عاماً فتح خلالها خزائنه على عشرات الألقاب المحلية والخليجية والعربية والآسيوية، واليوم، العالمية، لم يترك عبد المحسن فئة عمرية إلا وتُوج فيها ببطولة على الأقل وسجل رقما لن ينسى بـ 82 نقطة في مباراة واحدة عندما كان شاباً.