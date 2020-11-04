سلطنة عمان ترد رسميا على موضوع ناطحات السحاب المحظورة في السلطنة

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت "وزارة الإسكان والتخطيط العمراني" في سلطنة عمان، السر وراء ما يتم تداوله حول السماح ببناء ناطحات السحاب التي كانت محظورة في البلاد خلال السابق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": إنها "تابعت ما يجري تداوله في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي حول توجه السلطان للسماح ببناء ناطحات سحاب".

وأضافت: "تعمل الوزارة حاليًا وضمن أهداف خطة التوازن المالي متوسطة المدى المتعلقة بمبادرات تنشيط السوق العقاري على مشروع السماح بإضافة طوابق علوية في المباني السكنية التجارية".

وأشارت "الإسكان العمانية" إلى أن الطوابق الإضافة هي مشروع ما يعرف بـ"المتر الرأسي" وبما يتوافق مع المعايير الفنية للتخطيط العمراني ويلبي الاحتياجات المستقبلية.

وأكدت "وزارة الإسكان والتخطيط العمراني" في سلطنة عمان، أنها "سوف تقوم عند اعتماد المشروع بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق القرار".

وختمت الوزارة، بقولها: "تود الوزارة التأكيد على أنها المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكات والتخطيط العمراني وعبر القنوات الرسمية".