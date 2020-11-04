مناكفة بين إعلامية داعمة لقطر وأخرى لإعلامية مؤيدة للسعودية عبر تويتر

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ردت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مقدمة برامج لبنانية شنت هجوما عنيفا عليها، وذلك في تغريدة عبر تويتر.
وغردت الإعلامية اللبنانية المؤيدة للسعودية والمقيمة في الإمارات، ماريا معلوف: "غادة عويس وعلا الفارس، الأولى بعد تركها لبنان بلد الانفتاح والحريات سابقا قبل سيطرة حزب الله، والثانية بعد تركها دبي إمارة المئتي ألف جنسية والتنوع الحضاري الثقافي، يعانيان نقصا ما في شبه جزيرة سلوى"، في إشارة إلى قطر.
وتابعت معلوف: "غاده جاكوزي، وزيتونة نظام الحمدين في مأزق رسمي".
وردت علا الفارس على تهجم ماريا معلوف بالقول: "مئتي ألف جنسية؟ لم أتصور يوما أن رحيلي يؤلم البعض لهذه الدرجة، ٣ سنوات وأنا أسلي نفسي بمثل هذه السيدة وغيرها".
وأضافت: "أشخاص لا أعرفهم، يقتاتون على البكائيات اليومية، لدرجة الهوس والوسوسة، حتى أصبحوا أضحوكة هذا الزمان، يقلقك حالي؟ أبشرك كالزيتونة شامخة، وجذوري ثابتة لا تهزها الريح".
فيما سخر ناشطون من قول ماريا معلوف إن هناك 200 ألف جنسية في الإمارات.
يشار إلى أن ماريا معلوف تعمل حاليا في قنوات سعودية مغمورة، بعضها تبث عبر "يوتيوب".