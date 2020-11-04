طريقة جديدة لتفريغ الذاكرة على واتساب

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قام تطبيق واتساب بتجديد أساليب تفريغ سعة التخزين المرتبطة به، ما يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هواتفهم، ومن ثم حذفها.
وشارك واتساب مستخدميه مقطع فيديو يوضح كيفية عمل الآلية الجديدة.
ووفقا لواتساب، فإن الأدوات الجديدة ستكون متوفرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع.
وسيتم الوصول إلى طريقة الضبط الجديدة من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم اختيار التخزين والبيانات، ومن ثم إدارة الذاكرة.
وبشكل مبسط، ستعمل أداة واتساب الجديدة على فرز جميع المحادثات بحسب حجم المساحة التي تحتلها، وفق "قناة الحرة".
وسيقوم التطبيق بإظهار عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وصور GIF في كل دردشة، ليتيح للمستخدم حذف الفئة التي يريدها بأقل عدد نقرات ممكن.
ووفقا لموقع "ذي فيرج" التقني، فإن الأمر عملي، لكنه لا يمنح المستخدمين طريقة لتصفح المحتوى الذي يقومون بحذفه.
وتقدم الأداة الجديدة صورا للمحتوى الذي يرغب المستخدم بحذفه، وسيتم جمع البيانات في فئات، بما في ذلك الرسائل التي "تم إعادة توجيهها عدة مرات"، وتلك التي "يتجاوز حجمها 5 ميغابايت".