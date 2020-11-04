سلطنة عمان تطيح بشبكة دولية خطيرة تنطلق من الامارات وتفشل مخططها

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أطاحت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بشبكة دولية خطيرة لتهريب مطلوبين من الإمارات.
وقالت شرطة عمان السلطانية بأن قيادة شرطة محافظة مسقط قد ألقت القبض على شبكة تهريب مكونة من ثلاثة عشر شخصًا أجنبيًّا بينهم مواطنان اثنان، تعمل على تسهيل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لبعض المطلوبين جنائيًّا لدى إحدى دول الجوار وتزوير مستندات رسمية أجنبية تخص بلدانهم.
وأضافت الشرطة العمانية في تغريدة على موقعها الرسمي بتويتر أن القضية قيد الإجراءات.
دعت الشرطة إلى المزيد من التعاون للتصدي لجرائم التهريب، من خلال الإبلاغ الفوري سواءً بالاتصال على هاتف مركز العمليات أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.
وفي سياق متصل، قالت الإدارة العامة للجمارك بأن جمارك منفذ البريمي أحبطت عملية تهريب أكثر من 1500 صندوقَ سجائر و220 كيلو جرامًا من مشتقات التبغ.
وذكرت الجمارك بأن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة احترافية في الشاحنة .