رئيس الوزراء يرفع دعوى قضائية ضد الجبواني ويطالب النائب العام بالتحقيق وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات

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قال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، انه تمت مخاطبة النائب العام الدكتور علي الاعوش لاتخاذ إجراءات التحقيق في جملة الاساءات والتشهير والاكاذيب والتحريض تجاه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من قبل المدعو صالح الجبواني.
وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، انه تم ارفاق نسخة من تغريدات ومنشورات وتصريحات المدعو الجبواني في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون اليمني وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ وتؤدي الى اضعاف الموقف العسكري والحكومي في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، كما انها تشيع الارجاف والفرقة في الأوساط العامة.