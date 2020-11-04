السفير الأمريكي يكشف لمعين عبدالملك الموقف الدولي من الحكومة القادمة والمطلوب من اتفاق الرياض

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل ان الحكومة الجديدة ستلعب دورا هاما على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وان المجتمع الدولي سيكون داعم ومساند لجهودها.

جاء هذا خلال مناقشة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع كريستوفر هينزل العلاقات الثنائية بين البلدين، والاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، ومنها ما يتصل بالخطوات النهائية الجارية لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، واستكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

كما جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي لإحلال السلام في اليمن.. وحث الأطراف على الانخراط بإيجابية في العمل معه.

وتطرق اللقاء الى التحركات الأممية والدعم الدولي المقدم لتحريك العملية السياسية، والدور المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن في الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للرضوخ للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

كما تم مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب، إضافة الى أولويات الحكومة الجديدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية وضرورة حشد الجهود الدولية لدعمها في القيام بمهامها وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الأمريكي الثابت والداعم للشرعية والشعب اليمني، لافتا الى حرص الحكومة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية على التعاطي الإيجابي مع كل التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وما قدمته من تنازلات من اجل ذلك.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، الخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية على الخطوط العريضة لبرنامج عملها، وكذا ما يجري في تنفيذ الشق العسكري والأمني من الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. منوها بالدعم والاشراف والمتابعة الكبيرة والمستمرة من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.