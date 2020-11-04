خليجي يقتحم منزل طبيبة بسيارته في الإمارات ويهددها بالنشر

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اقتحم موظف خليجي في الإمارات منزل طبيبة من جنسيته بسيارته وهددها بنشر صور فاضحة لها.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، فإن الموظف، البالغ من العمر 33 عامًا، هدد المجني عليها بنشر صور خاصة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا لم تحجز له غرفة فندقية، وتسدد ثمن الحجز، وإذا لم تحول له 10 آلاف درهم قبل وصوله إلى دبي من إمارة ثانية حيث يقيم، غير أن الطبيبة لم تستجب لطلباته الابتزازية.

وقالت المجني عليها، البالغة من العمر 36 عامًا، في تحقيقات النيابة العامة، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهم في وقت مبكر من يوم الواقعة، يطلب منها حجز غرفة فندقية له في دبي، ودفع أجرة الإقامة فيها، وتحويل 5 آلاف درهم له، فرفضت طلبه، فضاعف قيمة المبلغ المطلوب ليصل إلى 10 آلاف درهم، ولما أصرت على موقفها بالرفض، هددها بنشر صور خاصة لها، ادعى أنه حصل عليها بعدما اخترق حسابها على "سناب شات"، حيث لم يحصل أن أرسلت إليه صورها الشخصية، على حد قولها.

وأضافت أنه عاود الاتصال بها في ساعة مبكرة من اليوم ذاته، وأخبرها أنه قادم من إمارة أبوظبي إلى دبي، وطلب منها الخروج من المنزل لمقابلته نحو الساعة الثامنة صباحًا، مقررًا لها أنه في الحي الذي تسكنه ولا يمزح في هذا الشأن، وأثناء بقائها معه على الخط سمعت صوت سقوط شيء خارج منزلها، وبعد أقل من دقيقة سمعت صوت طرق شديد على باب الفيلا الداخلي الذي أحكمت إغلاقه، فأدركت أنه تمكن من اقتحام البوابة الخارجية ويقف بالخارج، فاتصلت بالشرطة من هاتف آخر ما دفع المتهم إلى المغادرة فورًا، وأخبرها بأنه سيتوجه إلى منزل أسرتها من دون أن يوضح السبب.

وأشارت إلى أن دورية الشرطة وأفرادًا من التحريات حضروا إلى المنزل، وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة شوهد المتهم يقود سيارته ويتعمد صدم باب المدخل الرئيسي.

وعرضت المجني عليها على الشرطة الرسائل الإلكترونية التي تلقتها من المتهم، لا سيما تلك التي تضمنت تهديدًا إذا لم تحجز له غرفة فندقية، وإذا لم تحوِّل له المبلغ المشار إليه سالفًا.

وعلى خلفية هذا الاعتداء والتهديد، اضطرت الطبيبة إلى الذهاب إلى فندق والإقامة المؤقتة فيه مع أبنائها، خشية تعرضها للأذى مرة ثانية من المتهم، ولم تفصح عن العلاقة التي بينها وبين المتهم، ولا السبب الذي أوصلها إلى مرحلة التهديد والابتزاز.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة في دبي إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.