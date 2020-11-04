السعودية تزف بشرى سارة للوافدين إلى عموم المملكة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة للوافدين في المملكة.
وقال نائب وزير الموارد البشرية عبد الله بن ناصر أبوثنين، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
وأضاف المسؤول السعودي للصحفيين أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.
وكانت صحيفة "مال" نقلت عن مصادر، أن وزارة الموارد البشرية تتجه الأسبوع المقبل للإعلان رسميًا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميًا إلغاء نظام الكفالة.
بيد أن متحدث وزارة الموارد البشرية نفى الأسبوع الماضي نفى هذه الأنباء وقال على "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".
وأضاف المتحدث: "وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها، وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.