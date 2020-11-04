داعية سعودي يثير غضب رجال المملكة ونسائها بسبب فتوى المرأة والاستمتاع وقضايا الغسل والطهي

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار الداعية السعودي، علي المالكي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن المرأة والزوجة وأنها “أداة للاستمتاع”.

وفي تصريح مثير للجدل بثته قناة الرسالة الأحد الماضي، قال المالكي: “الهدف من الزواج من المرأة هو الاستمتاع أما قضية أن تخدم الزوج وتطبخ وتنفخ وتعجن وتغسل الملابس ونحوها فهذا ليس من الواجب الشرعي عليها تماما، إلا إذا كان العرف أحيانا، كمان هناك قاعدة فقهية أنه إذا كان العرف في المجتمع الذي تسكن فيه هذه المرأة أن تطبخ وتنفخ وكذا فهذا من ذهب فيه إلى رأي الوجوب”.

وأضاف: “بعض أهل العلم رأى أنه إذا كان في بيت أهلها (الزوجة) خادمة فمن الواجب على زوجها أن يأتي بخادمة وألا تخدم هي”.

وعقّب المالكي على هذه التصريحات ببيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” مساء الإثنين قائلا: “ما ذكرت من لفظة الاستمتاع فإنها لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود منها النكاح الشرعي والعلاقات المباحة بين الزوجين وذلك متقرر في الكتاب والسنة”.

وتابع المالكي في بيانه: “إن الشريعة المطهرة أنزلت المرأة المنزلة العليا وهو ما كنت أعني في المقطع المنشور وأن القصد من العلاقة الزوجية ليست الخدمة أو الاستعباد أو الامتهان وفرض إيجاب ما لم يوجبه الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلم”.