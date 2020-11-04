فلاي دبي تطرح رحلات مباشرة بين الإمارات والاحتلال

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، الأربعاء، أنها ستطلق رحلات مباشرة من دبي إلى "تل أبيب"، الشهر الجاري بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الطرفين.

وقالت شركة "فلاي دبي" المملوكة للدولة إنها "ستنظم رحلتين يوميا نحو تل أبيب، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري"، مضيفة أن باب حجز التذاكر قد فتح أمام الجميع".

من جهتها قالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن "أكبر شركة طيران إماراتية ستبيع تذاكر على رحلات فلاي دبي، من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الشركتين".

ويمكن لمسافري الطرفين زيارة الآخر دون التقدم بطلب حصول على تأشيرة قبل السفر، وفقا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان يسرائير وإريكا، عن برامج لزيارة دبي على رحلات تبدأ في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، ولكنهما ذكرتا أنهما لم تحصلا على موافقات نهائية بعد.

ولم تعلن شركة طيران العال، أكبر شركة طيران إسرائيلية، عن رحلات.

وكشف موقع "بلومبيرغ" في تقرير مطول، أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بدأت ببيع التذاكر للمسافرين الإسرائيليين في الفترة التي سبقت الرحلات التجارية العادية بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال.

وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، في تأكيد لتقرير تلفزيوني محلي، إن "شركة الاتحاد الإماراتية ستقدم رحلات جوية عبر شركة تال أفييشن الإسرائيلية التي تتولى المبيعات والتسويق لشركات الطيران في الأسواق الخارجية".

يشار إلى أن دولة الإمارات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، اتفاقية لإعفاء مواطني الجهتين من تأشيرات الدخول المسبقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مجلس الوزراء صادق على هذه الاتفاقية، لما لها من آثار إيجابية على "قطاعات السياحة و التجارة و الاستثمار و غيرها"، إضافة إلى "تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين".

وتمت الموافقة على الاتفاقية في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

فيما وقع عليها لاحقا، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي سيف عمر غباش، ومن الجانب الإسرائيلي مدير سلطة السكان والهجرة شلومو مور.