تغطية للإنتخابات الأمريكية.. ترمب يستعد للاحتفال وبايدن يدعو الى التحلي بالصبر

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تتجه الأنظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، في وقت تستمر فيه عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها.
والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وكارولينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.
يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.
إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213.
كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.
*نستعد للاحتفال
يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء أكد ترمب، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهداً الطريق لولاية ثانية.
وقال ترمب: "نحن نستعد حرفياً للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح"، مضيفاً أن "مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا".
إلى ذلك شدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع، قائلاً: "مواطنون خرجوا بأرقام قياسية".
*نتحلى بالصبر
في المقابل دعا جو بايدن، في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام مناصريه من ولاية ديلاوير، إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج، إلا أنه أكد أنه على وشك الفوز.
وأضاف بايدن: "نحن على وشك تحقيق الفوز، والنتائج قد تعلن غداً أو بعد غد"، في دعوة غير مباشرة لأنصاره إلى الهدوء والصبر.