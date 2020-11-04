وفاة مختطف بعد أيام قليلة على خروجه من سجن الحوثي ضمن صفقة التبادل

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قالت مصادر طبية وحقوقية متطابقة إن أحد المختطفين المفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة بين الحكومة ومليشيا الحوثي، توفي إثر مضاعفات صحية.
وأكدت المصادر أن المختطف مصطفى قائد هِزّبر توفي، الأحد الماضي، في المستشفى العسكري بمدينة مأرب، بعد ايام قليلة على خروجه من سجون الحوثيين في صفقة التبادل التي نفذت منتصف اكتوبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هزبر، الذي اختطفته مليشيا الحوثي وغيبته ثلاث سنوات، خرج وهو يعاني من حالة صحية متدهورة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.
والأحد الماضي، توفي عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء، الدكتور عدنان الشرجبي، بعد أقل من شهر على الإفراج عنه من سجون مليشيات الحوثي.
وكشفت،مصادر حقوقية في وقت سابق، عن تعرض عشرات المختطفين المفرج عنهم في صفقة التبادل للتعذيب والإهمال في سجون الحوثيين.