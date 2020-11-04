جماعة الحوثي تعلن استعدادها اطلاق سراح الصبيحي وقحطان ورجب مقابل شروط

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي، استعدادها للتفاوض مع الحكومة اليمنية بشأن الإفراج عن القيادات الأربعة المختطفين في سجونها والمشمولين بقرار مجلس الأمن2216.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، لرئيس لجنة الأسرى "عبدالقادر المرتضى" على قناة العالم الإيرانية.

والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم (وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب، والقائد العسكري ناصر منصور هادي "شقيق الرئيس عبدربه هادي").

وقال المرتضى، إن جماعته وضعت ناصر منصور(شقيق الرئيس اليمني) في قائمة محددة مقابل الإفراج عنه في الجولة الثانية من صفقة التبادل.

وأضاف أنهم مستعدون للتفاوض من أجل تبادل "محمود الصبيحي" وزير الدفاع السابق، والقائد العسكري "فيصل رجب"، والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان" لكن "مقابل مطالب محددة لكل شخص"، لم يفصح عنها.

وانتهت في 16 أكتوبر الماضي، أكبر عملية تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ بداية الحرب نهاية مارس 2015.

وسيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال يومين، 11 رحلة جوية، تم خلالها إطلاق سراح 1056 أسير ومعتقل من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون.