انتصارات كبيرة في الجوف وتحرير مواقع استراتيجية شمال الخنجر

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء من تحرير وتأمين مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود، العميد هيكل حنتف إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع المليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران.

وأوضح العميد حنتف لموقع الجيش أن المعارك العسكرية والضربات الجوية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وجرح آخرون، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للمليشيات.

ويواصل الجيش، والمقاومة الشعبية، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمه وتحقيق انتصارات نوعية في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في عتادها والأرواح.