السعودية تهاجم من جديد المليشيات الحوثية رداً على تعنتها في إطلاق طائرات مفخخة ضدها

الأربعاء 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعاد مجلس الوزراء السعودي التنديد بإصرار المليشيات الحوثية" على استهداف المملكة بطائرات دون طيار مفخخة.

ونقل الحساب الرسمي لقناة السعودية على تويتر أن "مجلس الوزراء يعيد التنديد والاستنكار لإصرار المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة ـ بفضل الله ـ من اعتراضها وتدميرها".

يذكر أن المليشيات عمدت خلال الفترة الماضية إلى استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مفخخة دون طيار، وكان آخر تلك العمليات ما وقع أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء الماضي من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة". بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المالكي إلى "استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية". حسب تعبيره.

وأوضح أن "هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيات الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف)