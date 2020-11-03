أمير قطر يفاجئ الخليج .. ويعلن عن تتغير تاريخي في نظام الحكم

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تحول مفاجئ في حكم البلاد خلال الحصار، لن يعجب السعودية والإمارات.

وأشار الأمير تميم بن حمد في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى القطري، إلى أن "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل 2021".

وبحسب محللين؛ فإن من شأن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في قطر أن يحولها من إمارة ذات حكم ملكي مطلق إلى إمارة دستورية على غرار الكويت وهو ما يهدد ما تحارب لأجله السعودية والإمارات.

ومن شأن الخطوة -بحسب مراقبين- أن تغير في طريقة التفكير الخليجي لا سيما على المستوى الشعوب فيما يتعلق بالديمقراطية، التي تعتبر "خطًا أحمر" بالنسبة لدول السعودية والإمارات.

وفي سياق ذي صلة، شدد أمير قطر، على أن بلاده تمكنت من تعزيز مكانتها الدولية على الرغم من استمرار الحصار المفروض عليها.

وتابع الأمير تميم بن حمد: "نؤكد على موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، بما في ذلك إقامة الدولة على حدود 1967".

وختم الشيخ تميم بضرورة "عدم التهاون لتجنب موجة ثانية من وباء كورونا"، لافتًا إلى أن الدوحة لن تتردد في اتخاذ تدابير حازمة في حال تفشي الوباء. وأشاد بالنظام الصحي في قطر.