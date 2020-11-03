هكذا نجح محمد بن سلمان في الضغط على تركيا وجعلها تتراجع ولهذا طالب وزير الخارجية التركي بضرورة تحسين العلاقات مع السعودية ؟

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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في تصريحات جديدة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تكشف أن ثمة تغيير كبير في السياسية التركية نحو المملكة العربية السعودية , خاصة بعد ضغوط كبيرة مارسها هوامير المال والاقتصاد في تركيا علي اردوغان بعد تكبدهم خسائر كبيرة بسبب حملة المقاطعة للمنتجات التركية , ومطالبتهم بعودة العلاقات مع الرياض.

تصريحات وزير الخارجية التركي موقف واضح على تراجع بلاده أمام السعودية ونجاح ضغط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد "جاويش أوغلو" في مقابلة نشرتها صحيفة "أكشام" التركية، اليوم الثلاثاء: إنه "يجب تحسين علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية".

واعترف وزير الخارجية التركي، بأن السعودية حاولت دائمًا أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة، في إشارة ضمنية على أن أنقرة هي من وترت العلاقات بشدة مع الرياض.

وتسببت مقاطعة المنتجات والبضائع التركية في خسائر اقتصادية كبيرة لتركيا وذلك باعتراف شعبة المصدرين الأتراك التي طالبت الحكومة بوضع حد لتوتر العلاقات بين أنقرة والرياض.

ويأتي التراجع التركي بعد حملة الحظر التي فرضتها الحكومة السعودية اقتصاديًا ضد تركيا وأظهرتها على أنها حملة شعبية، رغم مشاركة أمراء من الأسرة المالكة ومسؤولين في الدولة.