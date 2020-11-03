بعد استعراض شابة سعودية مع صديقها في أحد شوارع المملكة بالسلاح أجهزة الامن تكشف مفاجئات

الثلاثاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تطور جديد بقضية الفيديو الفاضح الذي أظهر فتاة الطائف الشقراء في شوارع المملكة تحتضن صديقها من الخلف، على ظهر دراجة نارية وتحمل السلاح، تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على الفتاة وكشف هويتها وصديقها.

وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قوله “إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف (غرب) المملكة تمكنت من تحديد هوية قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق”.

وأضاف المتحدث أنه تم “إلقاء القبض على المتهمين وهما (مواطن ومواطنة (سعوديان) في العقد الثاني والثالث من العمر). مشيرا إلى أنه “جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية”.

وأوضح أن إلقاء القبض عليها جاء “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة”.