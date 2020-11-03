ميركل: محاربة الإرهاب الإسلامي هي معركتنا المشتركة

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نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء بالهجوم الدامي الذي وقع في فيينا، قائلة إن “الإرهاب الإسلامي هو عدونا المشترك” إن محاربته “معركتنا المشتركة”.
وجاء في تغريدة للناطق باسمها، قالت ميركل: “المعركة ضد هؤلاء القتلة ومحرضيهم هي معركتنا المشتركة”، معربة عن “تضامنها” مع النمسا بعد الهجمات التي وقعت مساء الاثنين في وسط فيينا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأضافت المستشارة في رسالتها: “إن أفكاري، في هذه الساعات الرهيبة التي يستهدف فيها الإرهاب فيينا، هي مع السكان المحليين وقوات الأمن الذي يواجهون معا هذا الخطر”.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي صباح الثلاثاء أن المسؤول عن هذا الهجوم والذي أردته الشرطة هو من “أنصار” تنظيم “الدولة”.
وقال الوزير كارل نيهامر الذي أوضح في وقت سابق أن مشتبها آخر على الأقل ما زال هاربا، إن المنفذين كانوا “عدة” اشخاص لكن بدون تأكيد ذلك رسميا.